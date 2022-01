Sumergida en el mundo del arte a tiempo completo, la noruega Jenny Hval avanza como escritora y música, y desde su último álbum, The Practice of Love de 2019, ha visto como aparece en español su novela Paraíso podrido, en inglés la tercera, titulada Girls Against God, y emprendió el proyecto Lost Girls, con el que editó un disco.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora Jenny Hval se encamina rumbo a un nuevo trabajo a su nombre, que se llamará Classic Objects, programado para el 11 de marzo a través de 4AD, y para ilusionarnos nos sorprende -verdaderamente- con una canción nueva -“Year of Love”-, que supone una incursión hacia una sensibilidad más pop, lo que le abrirá las puertas hacia nuevos escuchas.

Pero Jenny Hval no niega su esencia y el video mismo está íntimamente relacionado con el mundo de las artes plásticas y la pintura, y alude -según ella lo comunicó- a: “lugares imaginados, lugares futuros y lugares imposibles en donde los sueños, las alucinaciones, la muerte y el arte te pueden llevar”.

La artista también contó que “Year of Love” se relaciona en lo musical con “The Rhythm Of The Saints” de Paul Simon -especialmente en su parte percusiva-, pero la anécdota le remite a una historia real acontecida en uno de sus conciertos: una propuesta de matrimonio. Hval completa el recuerdo de aquel suceso: “Para mí, esa experiencia fue muy perturbadora; me confrontó con el hecho de que yo también estoy casada”.

De Classic Objects ya se puede escuchar también “Jupiter”, que, como todo el disco, suena según las intenciones de la mezcla hecha por Heba Kadry: “como un estéreo tocando en una habitación misteriosa”.

Como es lógico, el disco es producto de la encerrona provocada por el Covid, con los artistas sin presentaciones y resguardados, ello fue lo que hizo a Jenny Hval dar un viraje en su forma de componer y trabajar: “Esto me hizo querer escribir historias simples. Mi problema era que me di cuenta que el componente musical en el proceso de composición hizo que las palabras de alejaran de su camino e incluso se fueran hacia lo absurdo. Creo que eso está destinado a pasar cuando hay música involucrada. Después de todo una canción no sólo son palabras, tiene una melodía y la razón por la que tenemos melodías es para adentrarnos en la oscuridad y saltar de acantilados”.

