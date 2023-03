Jenna Ortega desata polémica por comentarios sobre ‘Wednesday’

La actriz de 20 años de edad estuvo en un nuevo episodio del podcast Armchair expert, donde le dijo a Dax Shepard que en repetidas ocasiones no se limitó a cambiar el guión de la serie durante el rodaje. Según dijo Jenna Ortega, esto se debió a que ella consideraba que algunas líneas no iban mucho con la personalidad de su personaje.

“No creo que en ningún otro set haya tenido que ser tan dura como lo fui en Wednesday. Todo lo que hacía [Wednesday], todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. No tenía sentido estar en un triángulo amoroso”, dijo Ortega.

Y como ejemplo, Jenna Ortega agregó: “Había una línea sobre este vestido que tiene que usar para un baile escolar y el guión decía ‘Dios mío, me encanta. No puedo creer que dije eso, literalmente me odio a mí misma’. Tuve que decir, ‘no’. Hubo momentos en ese set en los que casi me volví poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar de línea”.

“Me volví muy, muy protectora con ella [Wednesday]. No puedes liderar una historia sin tener un arco emocional”, concluyó la actriz.

Los comentarios provocaron reacciones encontradas entre los fans, ya que mientras que unos la elogiaron por tomar estas iniciativas, otros la criticaron por su actitud arrogante. “Realmente aprecio lo sincera que parece ser Jenna Ortega sobre su experiencia trabajando en Wednesday. Puedes estar agradecido por tu éxito sin ser rehén del ‘estoy agradecido de estar aquí’. Espero que siga siendo muy honesta sobre sus desafíos”, tuiteó el presentador del podcast Jordan Crucchiola.

Mientras que el escritor Michael Sheridan dijo, “Sí… ahora entiendo por qué los escritores están un poco molestos por sus comentarios. La forma en que está enmarcado… parece que ella afirma que sabía más que los escritores, más que Tim Burton, y que ella es la razón por la cual el programa fue un éxito. No sé si quiso decir eso, pero así es como se lee”.