Jehnny Beth compartió una versión bastante más salvaje de la canción “I’m the man“, sencillo que se desprende de su álbum debut en solitario To Love is to live, lanzado en junio.

Grabado desde la casa de cada uno de los integrantes; el vídeo en blanco y negro es una recreación caótica e inquieta de la canción punk. La nueva versión en vivo de “I’m The Man” sigue la actuación en vivo que Beth compartió para su último single “We Will Sin Together”.

Originalmente este sencillo fue parte del soundtrack de la serie ambientada en posguerra Peaky Blinders. Aunado a esto, Jehnny, compartió una pequeña frase acerca del resultado de las elecciones en Estados Unidos a favor de Joe Biden mencionando lo siguiente:

“Te sientes con ganas de festejar?? Les presento esta versión en vivo de “I’m The Man” grabada desde casa. No se me ocurrió un momento más apropiado para interpretar esta canción”.

Sobre To love is to live: “Es un tremendo álbum lleno de honestidad, desgarrador, complejo… Fue producido por Atticus Ross y Flood, además de contar con con Johnny Hostile como ala derecha en toda la parte creativa. Es el debut de Jehnny Beth como solista, después de darnos un par de discazos con Savages, Beth se lanza a una aventura en solitario que nos muestra una cara distinta pero no tan alejada de su proceso dentro de un equipo. Este disco va a estar en lo mejor del año de varios, lo firmamos desde ahora.”

Beth estará en la próxima gira de IDLES por el Reino Unido e Irlanda en 2021. La cantante de Savages actuará junto a Anna Calvi, Cate Le Bon, Big Joanie, Sinead O’Brien, Shopping y otros en apoyo de los punks de Bristol.

Jehnny Beth presenta su primer libro ‘C.A.L.M’