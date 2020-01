Mientras Tortoise sigue sin actividades, Jeff Parker está por lanzar un nuevo álbum como solista. El material se llamará Suite For Max Brown y será un tributo a su madre. Este sería su sexto álbum en solitario.

Para este trabajo reunió a la banda que lo suele acompañar en vivo, The New Breed, que entre sus miembros tiene a Makaya McCraven, Rob Mazurek y Nate Walcott.

Aunque en Tortoise Jeff Parker es guitarrista, realmente domina varios instrumentos, es por ello que en sus proyectos personales lo vemos explorando diferentes estilos con ensambles de diferentes instrumentos. Para este nuevo disco el jazz es el estilo predominante. Hasta hoy ha compartido vía Nonesuch Records dos sencillos: Max Brown y Go Away.

Suite For Max Brown es un complemento del álbum The New Breed que lanzó en 2016, ya que fue un tributo a su padre, quien falleció mientras estaba haciendo el disco, además tiene el nombre de una tienda de ropa que él tenía cuando Parker era niño. La dedicatoria que hace a su madre en este nuevo material es un detalle más especial ya que es un homenaje en vida.

Pensé que sería lindo dedicar algo a mi madre mientras ella aún está aquí para verlo.

El cover de Go Away es un retrato de su madre cuando tenía diecinueve años.

Maxine Brown era el nombre de soltera de su madre pero todos la llamaban Max, por lo que recuperó su nombre de pila para este otro sencillo:

El álbum tendrá 11 canciones y estará disponible a partir del 24 de enero. Ya puedes pre-ordenarlo.

Tracklist:

01 Build A Nest

02 C’mon Now

03 Fusion Swirl

04 After The Rain

05 Metamorphoses

06 Gnarciss

07 Lydian

08 Del Rio

09 3 For L

10 Go Away

11 Max Brown