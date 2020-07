El músico y DJ de Detroit, Jeff Mills, publica hoy 16 de julio, el noveno volumen de Every Dog Has Its Day

Tras publicar la edición digital de Every Dog Has Its Day Vol.6, llega la nueva edición de la serie con el alias Millsart, en la que Jeff Mills explora en la fusión de techno y jazz.

Jeff Mills ya tiene anunciado un décimo volumen para el próximo mes de septiembre y se especula ésta sea la última.

Mills fue llamado “The Wizard” en los 90 por su técnica mezclando con tornamesas. La explosión del tema “The Bells”, hit absoluto de la música techno, le puso por aquel entonces en el top de los DJs reclamados en los clubs del mundo, y de paso el más caro para contratar del género.

Jeff Mills tuvo claro desde el principio la vertiente cultista del techno. En 2015 obtuvo una residencia en el museo del Louvre, en París, donde ofreció un ciclo de conciertos-proyecciones. Su pasión por la tecnología que nutre la música techno le llevo a diseñar una caja de ritmos inspirada en los avistamientos de OVNIs en la ciudad de Los Ángeles durante los años 50. También realiza incursiones en el cine minimalista y experimental.

