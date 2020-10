PIXEL BATH se titula el nuevo disco de Jean Dawson, un chico de 24 años que es mitad mexicano y mitad afroamericano. Su infancia en Tijuana, junto con sus vivencias en San Diego, California, a donde cruzaba todos los días para ir a la escuela, pueden percibirse en las trece canciones que continúan la historia de Bad sports, álbum que igualmente editó de manera independiente en 2019, y con el cual comenzó a ganar admiradores y la crítica musical no dudó en ponerle el ojo encima.

TXT:: Javier Ibarra

Gran parte de su propuesta está ligada a la nostalgia, como también a desafiar la masculinidad y las normas sociales. Pero lo que principalmente ha llamado la atención es su creatividad y frescura para hacer música inclasificable, bastante buena y que rompe con las reglas, con el romanticismo de los géneros musicales.

Para conocer más acerca de Jean Dawson, aprovechando que está de estreno, charlé con él sobre su niñez en la frontera de México y Estados Unidos, su propuesta que parecer ser el después del pop, qué puede representar PIXEL BATH para las nuevas generaciones y su relación con Rakim Mayers A.K.A. A$AP Rocky, entre otras cosas.

¿Qué recuerdas de tu infancia en Tijuana?

Jean Dawson: Lo primero que recuerdo es que jugaba basquetbol con los Cañoncitos, el equipo que tenía un tío. Gran parte de mi infancia en Tijuana la pasé con mis primas, aun cuando cursaba la escuela en San Diego, California.

¿Cómo fue haber sido un niño que creció en la frontera de México y Estados Unidos?

Tenía una doble vida. Mis amigos en Estados Unidos, aunque también eran mexicanos, a mí nunca me vieron como ellos porque mi apariencia no parece ser la de un mexicano. Y mi vida en Tijuana estuvo bien, tenía muchos amigos y amigas con quienes me la pasaba jugando.

Vivías en Tijuana, pero estudiaste en San Diego. ¿En ese momento comenzaste a interesarte por la música? Lo pregunto, porque tal vez los grupos o artistas que oían tus amigos en México y tus amigos en Estados Unidos eran muy distintos.

Las cosas que oía en Estados Unidos eran completamente distintas a la que oía en Tijuana. Pero mi gusto por la música de diferentes estilos se dio porque mi mamá se fue a San Diego cuando tenía 17 años. Ingresó a una escuela y no tenía conocidos mexicanos, sólo afroamericanos, por lo que me inculcó mucho a Michael Jackson y Prince. Y, cuando mi mamá aprendió a hablar un mejor inglés conoció a mi papá, que fue un rapero de Long Beach, California. Entonces desde niño oí rap por mi padre, pero también corridos norteños y bachata por mi abuela de Tijuana. Ya en mi adolescencia, cruzando la frontera todos los días para ir a la escuela en San Diego, buscaba música de 50 Cent o rock en español; como Los Prisioneros que son de Chile.

Esa mezcolanza musical es la que se puede escuchar en tus canciones.

Sí, por mis raíces y mis distintos gustos musicales, cuando inicié mi proyecto se convirtió en la combinación de todo, en esa música que me hace sentirme un niño. Mi música tiene todos los recuerdos de las canciones que he oído a lo largo de mi vida. Al mismo tiempo me hace sentirme en un hogar que estaba dividido en dos partes: México y Estados Unidos.

Con las nuevas tecnologías, en el presente los estilos musicales parecieran ser que ya no existen. El sonido de tus canciones es inclasificable.

Son como un monstruo. La industria musical y la manera de hacer canciones han cambiado mucho. Antes se tenían que hacer discos, pero ahora todo está en internet, por eso las nuevas generaciones como yo somos más abiertos a escuchar distintos géneros. Sin embargo, la actual música que es pop se hace muy al estilo del hip hop. En el presente ya no necesitas un manager y buscar un estudio. Ahora uno tiene su propio estudio con computadora, piano, guitarras, todo lo que se necesite para grabar. Uno inventa su propio mundo.

Por lo mismo creo que tu música podría definirse como post pop.

Me gusta ese término. Mi música es como una casa donde los cuartos son diferentes, pero lo principal e importante es todo el hogar. Cuando hago mis canciones, yo quiero ser una nueva fórmula en la música, sin que dependa de sonidos que ya existen desde antes de que yo naciera. El tiempo cambia, los sonidos cambian y la gente debe de cambiar.

PIXEL BATH es tu segundo álbum. Viendo los videos de “Starface”, “ClearBones” y “PowerFreaks”, pareciera ser que representan a tu generación, como también a aquellas y aquellos que en algún momento tienen una doble vida.

El álbum por eso se llama PIXEL BATH: representa a mi generación, lo que viví de niño. Cuando veía los videos que pasaban en MTV pensaba que nada de lo que salía ahí me hacía sentirme identificado, principalmente porque no soy güero. Tampoco podía ser como Pee Wee de los Kumbia Kings, que me gustaba mucho; él era mi Chris Brown. No conocía a nadie como yo, más que a mi hermano que también es mexicano y afrocamericano. Con este álbum quise plasmar canciones para todas y todos, donde se puedan hacer amigos de diferentes partes del mundo. La finalidad del álbum es que quien lo escuche se sienta uno mismo.

Las trece canciones de PIXEL BATH son el sentir de un niño que ya tiene 24 años.

Pixel bath me recuerda cada vez que cruzaba de México a Estados Unidos. Mi casa en Tijuana no era grande ni teníamos mucho dinero. Y cuando estaba con mis amigos de San Diego, sus casas eran muy grandes y tenían carros lujosos. Pero eso no importaba porque nos unía la amistad. Mi trabajo con la música es hacer algo donde nadie se sienta incómodo. Hoy puedo ir a fiestas en Hollywood, en una casa muy grande, pero los recuerdos de mi pequeño hogar en Tijuana tienen corazón y una familia. Esas son las cosas que aprendí de niño, las cuales también hacen que mi música sea humilde, con más alma.

Representas por completo a los adolescentes que se pueden preguntar: ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿Qué hago aquí?

Sí, por supuesto. ¿Recuerdas a Amy, la niña de la mochila azul? Cuando planeaba PIXEL BATH estaba viendo de nueva cuenta episodios de esa telenovela, y me ponía a reír porque ya me compré una casa, tengo a mis perros, pero todavía quiero regresar a Tijuana y ver a mi abuelita.

A$AP Rocky participó en la canción “TripleDouble”. ¿Qué opina de tu estilo y de toda esta nueva tendencia de música inclasificable?

A$AP Rocky dice que soy el futuro de la música, porque en una canción puedo ser todo: rock, hip hop, R&B… Lo conocí por un amigo en común que tenemos, quien le mostró lo que hago. Se puso en contacto conmigo y me invitó a su mansión, aquí en Los Ángeles. Hablamos de su vida en New York y mi vida en Tijuana. Y, aun cuando ambas ciudades pueden ser muy distintas, crecimos de una forma similar. Las cosas que yo sentía y vivía en Tijuana, él las sentía y vivía en New York. El mejor consejo que me pudo haber dado es que haga lo que haga, todo sea de corazón, sin que el dinero y lo material sean lo más importante. Él para mí es una inspiración. Hoy en día tenemos una amistad como si fuéramos niños.

¿Qué opinas de la música pop del presente? ¿Te sientes parte del llamado “género urbano”?

Me gusta el pop actual, pero no me siento identificado con el género urbano. No es porque me crea la gran cosa, sólo que siento que estoy haciendo música para las nuevas generaciones que vienen en camino. Mientras lo que esté haciendo me haga sentirme feliz todo está bien. Aun así, la música urbana de hoy en día es importante, porque ya está siendo parte de la historia.

Por último. ¿Es Jean Dawson el futuro de la música pop?

Sinceramente no lo sé. Me lo dicen mucho, pero la música seguirá evolucionando. Yo no me creo el futuro, sino que sólo hago música que engloba muchas cosas. Lo que me digan que no se puede hacer es lo primero que haré, porque ahorita son el futuro.