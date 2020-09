Ya es oficial que ABC dio luz verde a la miniserie producida por Jay-Z y Will Smith, Women Of The Movement. La cual se enfocará en la vida de la madre de Emmett Till.

Además de Jay-Z y Will Smith, la serie también será producida por Aaron Kaplan, Jay Brown y Tyan Smith de Roc Nation, Jamie Lassiter de Overbrook Entertainment, entre otros. Mientras que Gina Prince-Bythewood la dirigirá y Marissa Jo Cerar será la escritora.

La miniserie que contará con un total de seis episodios estará enfocada en la vida de Marie Till Mobley y los momentos clave que desencadenaron el movimiento por los derechos civiles. Acerca de lo que Cerar comentó:

Estoy encantada de llevar este proyecto a la televisión. Es desafortunado, y muy oportuno, y mi esperanza es darle a la audiencia la oportunidad de saber quién era realmente Emmett Till: el niño en lugar de la víctima o el mártir. Al mismo tiempo que muestro la asombrosa fuerza de Mamie frente a la peor pesadilla de una madre. Contar la historia de Emmett y Mamie es una responsabilidad que me he tomado en serio desde que inició este camino el año pasado, porque esto es más que una tragedia; es la historia sobre el amor inquebrantable de una madre a su hijo y su compromiso de mejorar la vida de toda la gente afroamericana.

Hace cinco años se planeaba que la serie saliera a través de HBO, sin embargo la compañía nunca aprobó el proyecto. Y ahora bajo ABC, se tiene programado que vea luz en 2021.

¿Quién era Emmett Till?

El anuncio llegó durante el 65 aniversario de la muerte de Emmett Till, quien fue asesinado por dos hombres blancos en Mississippi. Y durante su funeral, su mamá pidió que fuera a cofre abierto para que los asistentes vieran la brutalidad con la que fue asesinado y mutilado su hijo.

Su muerte puso en moción el Movimiento de Derechos Civiles, dando como resultado la famosa Marcha sobre Washington en 1963, durante la que Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso “Yo Tengo Un Sueño”. Y posteriormente en 1965 se darían la Ley de Derechos Electorales y la Ley de Derechos Civiles.

Fotos de portada tomadas del Facebook de Will Smith/ Jay-Z.