A través de su plataforma de stream TIDAL, el legendario rapero Jay-Z, compartió tres tracks raros que remontan a la época de los 90.

Estas pistas consideradas como raras datan de 1998. En dos de ellas se presenta a Memphis Bleek y Sauce Money y en la tercera a su hija Blue Ivy.

Escucha los tracks a continuación:

Sobre ‘Glory’: Fue originalmente lanzada en 2012, pero luego del nacimiento de la primera hija de Jay-Z, fue eliminado. Ahora, ella participa en este re-lanzamiento.

Luego en ‘What The Game Made Me’ se presenta a Bleek and Money, y esta misma canción apareció en el soundtrack de la película I Got The Hook-Up de 1998.

Por último, ‘From Marcy To Hollywood’ también apareció en un filme, en este caso en The Players Club cortesía de Ice Cube en 1998.

Jay-Z comparte estos tres tracks en TIDAL mientras que participa en varios movimientos de derechos humanos.

Uno de ellos es una demanda en la que respalda a Yo Gotti y Team ROC en contra de una prisión de Mississippi.

Los raperos ayudaron a 227 reclusos en la prisión de Parchman a obtener un representación legal para poder presentar una demanda colectiva contra el comisionado del Departamento de Correcciones de Mississippi, Nathan Burl, y su proveedor de atención médica.

Esta demanda alegaba que los reclusos vivían en la prisión bajo condiciones de vida deficientes.

Como resultado, se anunció que la prisión de Centurion iba a rescindir el contrato de ambos este 5 de octubre.

Foto de Portada Tomada del Facebook del artista