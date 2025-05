Jay-Jay Johanson, Arthur Rimbaud, David Lynch y Henry Mancini

Doy vueltas entre exaltar la belleza del décimo quinto álbum de Jay-Jay Johanson, antes que explicar que un”crooner” es un cantante que interpreta con un estilo suave, íntimo y a menudo susurrante. Backstage me ha hecho repasar que el término viene del verbo inglés “to croon”, que significa “cantar con dulzura o murmurar“, pero ahí no queda la cosa… ha hecho un disco lleno de detalles importantes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

No sólo se regodea en lo que ha distinguido su carrera… un exquisito pop minimalista, pespuntes y bases rítmicas de triphop y un romanticismo acendrado aplicado a las canciones; todo ello se conserva, pero a través de sus nuevas incursiones ha agregado aspectos muy interesantes a su propuesta.

Es la primera vez que el cantante sueco lo hace completamente en francés y elige dedicarle ese tema, nada menos, que a Arthur Rimbaud -ese inmenso poeta maldito y eternamente joven y bello-. La canción da un lugar central a la melancolía, un sentimiento tan presente en la obra del creador de Una temporada en el infierno, además de permear ampliamente en la sensibilidad francesa; se trata pues de una letra del escritor francés Renaud Santa Maria.

En Backstage tenemos melodías de una sedosidad impresionante, mucha parsimonia y elegancia a la hora de cantar, lo que se explicita desde el corte de apertura, “Trompe L’oeil” un pequeño homenaje para el cineasta David Lynch, que tendrá un EP propio en el verano, dado que ha colaborado con el actor Harry Goaz, quien fuera parte del elenco de Twin Peaks.

Y la fiesta al estilo de un viejo cabaret no se detiene; también quiso rendir pleitesía al gran compositor para cine Henry Mancini en el centenario de su natalicio y para ello hizo una versión de “Lujon; pero también debemos de sumar la participación de Laura Delicata –esposa de Jay-Jay– en la muy jazzy “Glue”, que luego cierra con un pasaje de house muy a la french touch.

Grabado en Estocolmo, durante el invierno de 2024, luego fue masterizado en París, a través de los finos haceres de Alex Gopher, quien ha colaborado con Air y Phoenix, entre otros. El resultado, en el que también destaca la co-escritura de Erik Jansson, nos permite encontrar a Jay-Jay incursionando en el soul en “How Long Do You Think We’re Gonna Last?”, por lo que se acuerda de Marvin Gaye, sin perder el registro personal que lo caracteriza.

Jay-Jay Johansson ha grabado un disco espléndido, uno en el que también destaca “Ten Little mInutes” –con todo y su recuento en forma de listado-. Backstage es un vehículo ideal para que el crooner reafirme un arte musical que emociona sin que tenga que alzar la voz o apresurarse.

