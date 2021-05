El cantante, compositor y multiinstrumentista JAWNY ha estrenado “Take it back”, canción que aparecerá en su próximo EP The story of Hugo.

Con furiosos riffs de guitarra que rememoran la música de The White Stripes y Beastie Boys, “Take it back” es una pegadiza pista con la que JAWNY reafirma su talento para transmitir emociones crudas en canciones pop enormemente memorables pero impredecibles.

El lanzamiento de este nuevo sencillo el cantante lo acompañó con un videoclip para el que nuevamente trabajó junto con Spencer Ford, conocido por su trabajo con talentosos artistas como Brockhampton y St. Panther. En él se puede ver al músico y a sus amigos viajando en la parte trasera de un camión a gran velocidad antes de encontrar un final fatídico en el compactador de basura.

“Take it back” llega como la continuación de “Best thing”, canción que también formará parte de The story of Hugo, un nuevo EP que JAWNY lanzará el próximo 15 de julio, previo a su presentación en el Lollapalooza 2021 de Chicago.

Checa a continuación el tracklist de The story of Hugo y el video oficial de “Take it back”.

1. Hugo is born

2. Best thing

3. Take it back

4. You should watch this one

5. Tombstone grey

6. Can ya

Créditos foto de portada: Ariel Fisher.