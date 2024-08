Javiera Mena: “Los artistas somos inestables emocionalmente, y no quiero eso para mí”

La chilena está contenta y se le nota. Tiene la mirada puesta en el futuro con la entrega de un nuevo disco para inicios de 2025, lo cual la traerá a México para presentar un show que ya está trabajando porque quiere regresar a lo grande. Además de presentar el video de “Volver a llorar”, su más reciente sencillo, la creadora de “Sol de invierno” está preparando la reedición en vinilo de toda su discografía. Platicamos pantalla a pantalla con Javiera Mena para conocer más detalles de esta nueva etapa.

“Volver a llorar” me conectó mucho con “Fe”, de Jorge González. La estética de ambos videos está relacionada, además comparten la onda acústica y algo hay en sus respectivas letras que les une.

¡Ah! Mira, es la goticidad chilena. Él empieza cantando dama y yo lo hago con bella. Te puedo decir que sin duda Los Prisioneros están en el inconsciente de todos los chilenos, y lo quiera uno o no siempre se cuela Jorge.

¿Alguna vez fuiste dark?

Soy muy Cocteau Twins. Chile es bastante dark. Aunque yo era más shoegazer, onda My Bloody Valentine. !Ah!, pero me encanta Siouxsie, la amo. The Cure no tanto, me gustan algunas canciones nada más. Creo que a México y a Chile nos une ese gusto por lo dark.

Javiera Mena / Volver a llorar / Geiser Discos, 2024

Este nuevo sencillo es parte de tu próximo disco.

Sí, es un nuevo disco que va a salir a principios del próximo año. Y justo va en este mood, más introspectivo, acústico. Más fuera de la discoteca.

¿Qué te hizo cambiar hacia lo acústico esta vez?

Como soy geminiana me gusta estar cambiando siempre y ya había hecho varios discos con beat, estaba un poco aburrida. A pesar de que mis shows son muy de baile quería hacer un disco más de canciones que se defendieran con guitarra. De hecho, el origen de todas las canciones que están por venir es la guitarra.

¿Te das cuenta cuando una canción no va a funcionar?

Sí, por eso me gusta componer con la guitarra y escuchar en mi teléfono. Si funciona en el teléfono, sé que es una canción; si hay que producirla y vestirla demasiado, es que no está funcionando y la descarto de inmediato. Y no soy de hacer muchas canciones para un disco, me enfoco en diez nada más.

Ahora que estás en este mood más acústico, ¿ha pasado por tu cabeza hacer un unplugged?

Me encantaría, creo que podría trasladar muchas de mis canciones a ese plano, lo he hecho en varias ocasiones con mi piano y funciona muy bien. Mis letras se defienden melódicamente como para poder hacer un unplugged.

Te vi en un live en Instagram y te noté muy contenta, ¿cuál es tu estado emocional en este momento?

Estoy post-crisis, encontrándome contenta. Cuando uno pasa una crisis viene el momento de, “¡uy! qué mal estuve”, ya viendo las cosas un poco a la distancia. Entonces justo me hallo ahí. Estoy bien ahora, contenta de sacar nueva música. Me da gusto porque estuve en un momento complejo. Decía Oscar Wilde: El verdadero creativo no tiene que depender de su propia biografía. Yo no quiero estar toda la vida viviendo dramas, ilusiones-desilusiones. Pretendo llegar a un momento de estabilidad, que como directora de teatro pueda crear mis propios personajes e historias en las canciones. Todo el motor de la creatividad tiene que ver con la creación, y la creación no deja de ser el eros, que es la energía de la creatividad. Los artistas somos bastante inestables, yo quiero ser una artista estable.

¿Cuándo eres mejor como compositora, estando triste o contenta?

Cuando estoy triste no puedo componer directamente, funciono mejor cuando estoy contenta y puedo mirar con cierta distancia situaciones que he vivido.

¿Rompes con el cliché del artista atormentado que es más creativo?

Yo me desconecto de todo, me aislo y lo paso mal. Me pongo ermitaña.

Tienes una historia artística de más de veinte años, ¿cuentas con algún referente de carrera larga, bien llevada?

Como artista tienes que entender que, como en el fútbol, si tiras una pelota para arriba en algún momento tiene que bajar. Admiro a los que saben en qué momento de su carrera están, como Patti Smith, Pet Shop Boys o Sade, que incluso se retiró. Me inspiran porque no pretenden ser jóvenes para siempre. Yo soy soldado de Madonna, jamás diría algo malo de ella, tengo amigos que me han contado que es mejor que se retire, pero ya la veo súper bien todavía. Creo que entre más grande estás es cuando tienes que disciplinarte más. Es exigente ser artista.

¿Crees en las crisis de la edad?

Sí, obvio. Yo estoy en la crisis de los cuarenta. Me siento joven, con energía, hago ejercicio. Lo que me preocupa es ver a mis papás y tíos más viejos. Es fuerte ver cómo tus referentes están pasando a una tercera edad. Es la primera vez que me planteo eso. Al mismo tiempo esto me hace disfrutar más, porque sé que el tiempo en relación con la vida es finito. No hay que alargar de más situaciones o relaciones como cuando eras joven y te lo permitías.

¿Se gana sabiduría al pasar el tiempo?

No te queda de otra.

