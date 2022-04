Jason Momoa anda en su mejor momento y ahora va por un proyecto enfocado en la historia de su país de origen, Hawaii.

De acuerdo con Deadline, el actor ha sido confirmado para escribir, producir y protagonizar una nueva serie que narrará la unificación y colonización de Hawaii, desde un puesto de vista indígena. Titulado Chief of war, el show tendrá ocho episodios y se estrenará exclusivamente a través de Apple TV+.

Si bien hasta el momento son pocos los detalles que se tienen al respecto, también se reveló que entre la lista de productores ejecutivos se encuentran Thomas Pa’a Sibbett, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg y Doug Jung​​​​​​​. Holmberg y Jung serán los showrunners de la serie.

Chief of war es uno de los varios proyectos que Jason Momoa tiene en puerta. Con Apple TV+ ya también trabaja en la tercera temporada de See; además, el actor también tendrá un papel en Rápidos y furiosos 10, escribirá y protagonizará un filme titulado The last manhunt y para 2023 regresará al universo cinematográfico de DC con Aquaman and the lost kingdom.

Así que como puedes ver, tendremos mucho material de Jason Momoa en los próximos años.

Foto de portada vía Facebook Aquaman.

