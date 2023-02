Jason Momoa podría renunciar a ‘Aquaman’

Los cambios en el universo cinematográfico de DC Comics continúan, aunque ahora no vienen exactamente de parte de Peter Safran y James Gunn. De acuerdo con el usuario de Twitter @TheInSneider, las proyecciones de prueba para Aquaman and the lost kingdom han sido tan decepcionantes que Jason Momoa ha contemplado la opción de despedirse del personaje. Aunque este no sería el fin definitivo del actor dentro del DCU.

Según señaló Cosmic Book News, desde el año pasado Jason Momoa ha insinuado la llegada de un proyecto de ensueño, y aunque en realidad no hay muchas pistas al respecto, han surgido teorías que dicen que se trata de Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico de DC. Este personaje fue concebido como una parodia sombría de figuras que estaban de moda en la década de los 90’s, como Wolverine y Punisher, pero con peor actitud, músculos más grandes y 10 veces más violento.

Cabe destacar que hasta el momento aún no hay nada confirmado. Sin embargo, la idea no suena del todo disparatada si tomamos en cuenta que la saga de Aquaman no ha tenido gran éxito; incluso es de sorprenderse que no haya sido cancelada por Warner Bros. junto a otras películas como la de Batgirl.

Si las cosas continúan conforme a lo establecido, Aquaman and the lost kingdom tendría que estrenarse antes de Navidad de 2023.