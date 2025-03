Jason Isbell: canciones para purgar el desamor y seguir en marcha

Muy joven conoció la vida On the road cantando para Drive By Truckers, luego ha desarrollado un sólida carrera en compañía de The 400 Unit, pero Jason Isbell ahora sintió el llamado de encerrarse en solitario con una guitarra acústica en los legendarios estudios Electric Lady de Nueva York… y es que tenía mucho por decir.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Cierto es que el músico de Alabama jamás ha sido monotemático a la hora de hacer alt country o folk, pero esta vez el tema del divorcio de la violinista Amanda Shires giraba con fuerza alrededor de los que terminaría siendo Foxes in the Snow; 11 canciones en las que hay dolor y sentimiento, pero también está el hombre que ha luchado por mantener la sobriedad y las ideas progresistas ante un sur profundo que resulta tramado y mermado por el conservadurismo.

Acerca del primer asunto ahí está la muy precisa y llegadora “True Believer”: “Todas tus amigas dicen que te rompí el corazón y no me gusta / Hay una carta en la mesita de noche / Que no creo que jamás leas”, para también rematar con la contundencia de “Gravelweed”: “Ahora que vivo para ver cómo mis melodías me traicionan, lamento que las canciones de amor signifiquen cosas diferentes hoy”.

Más cercano a Steve Earle que a Willy Nelson, Jason Isbell se ha dado su propia terapia o exorcismo, sin que por ello repase algunos temas sociales de la actualidad estadounidense; se nota que el golpe al corazón fue duro y con Foxes in the Snow pretende purgarlo y es por ello que la encerrona fue en única compañía de su guitarra acústica… un hombre valiente al que no le da miedo mostrarse absolutamente confesional.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #55: los fantasmas de la danza intergaláctica