Jarvis Cocker reveló cómo fue que David Bowie “lo salvó” después de su controversial aparición durante el performance de Michael Jackson en los Brit Awards de 1996.

Resulta que en dicha ceremonia, el frontman de Pulp se subió al escenario mientras el llamado Rey del Pop interpretaba Earth Song. Esto, según mencionó Cocker, en forma de protesta por cómo Jackson “se veía a sí mismo como una especie de figura parecida a Cristo con el poder de curación”.

Tras esto Jarvis fue arrestado y retenido por la policía bajo sospecha de asalto, sin embargo fue liberado sin cargos. Y recientemente, en una entrevista con The New York Times, el cantante reveló que ese momento cambió su vida y explicó:

De repente todos en Reino Unido me reconocían y ya no podía salir más. Me llevó a un nivel de celebridad que nunca hubiera imaginado que existía y para el que no estaba equipado. Tuvo un efecto masivo, generalmente dañino para mi salud mental.