Para entretener a sus fans y ayudarlos a conciliar el sueño durante esta cuarentena, Jarvis Cocker anunció Bedtime Stories. Que consta de subir cada domingo el audio de una historia leída por él mismo. Y para la segunda entrega, el ex integrante de Pulp eligió The Spring Tune de Tove Jansson.

Muchos crecimos acompañados de las aventuras de los Moomins, aquellas criaturas blancas que en cada capítulo nos daban un hermoso mensaje. Pues este grandioso mundo llamado Moominvalley fue creado por la novelista Tove Jansson, quien nos dio una gran cantidad de historias protagonizadas por Snufkin, Moomin, Esnorquita, Pequeñita, y Papá y Mamá Moomin.

Y para recordarnos nuestra infancia, Jarvis nos leyó este domingo The Spring Tune, historia que forma parte del libro Tales From Moominvalley. Y que apenas el año pasado fue incluida en la nueva temporada de la caricatura para televisión.

“JARV IS… deseándoles dulces sueños. Déjate llevar por un cuento antes de dormir leído por Jarvis Cocker. Esta semana, directamente desde el Moominvalley, es The Spring Tune de Tove Jansson”, escribe Jarvis.

La semana pasada, Cocker compartió el primer capítulo de su Bedtime Stories. En el que leyó Times Square in Montana de Richard Brautigan. Este aún lo puedes encontrar en su canal de YouTube, Instagram o en su cuenta de Facebook.

Y esto no es lo único que Jarvis Cocker ha estado haciendo para ayudar a todos en el mundo a sobrellevar estos días de aislamiento. Ya que el cantante también participó en el concierto benéfico Light In The Attic and Friends Live y recientemente hizo un livestream desde su casa del álbum Domestic Disco.

Escucha a continuación The Spring Tune en voz de Jarvis Cocker:

Créditos foto de portada: Dave J. Hogan.