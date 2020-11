Las festividades navideñas ya están a la vuelta de la esquina y Chilly Gonzales ya entró en este mood con un nuevo álbum con clásicos navideños.

El disco titulado a very chilly christmas cuenta con un total de 15 canciones clásicas de las épocas decembrinas. Entre ellas se encuentran algunas en colaboración con Feist y Jarvis Cocker, sin embargo, hemos de admitir que la que más se destaca es el cover de Purple Mountains de “Snow Is Falling In Manhattan”.

En esta nueva versión de la canción de Purple Mountains se le ve a los tres músicos unirse, convirtiéndola en un tema que se siente acogedor, relajante y reverencial. Originalmente la canción apareció en el álbum debut de la banda lanzado en 2019, menos de un mes antes de que falleciera su frontman, el poeta David Berman.

Y hablando sobre el nuevo disco, Chilly Gonzales comentó: “La navidad es una época de emociones muy intensas y variadas para mí y el canon existente a menudo suena como una risa forzada. La navidad es una época típica de felicidad superficial pero también de reflexión y duelo or los tristes acontecimientos a lo largo del año y tocar las canciones en un tono menor hace que la navidad sea más auténtica y realista.”

Te dejamos a continuación el cover de “Snow Is Falling In Manhattan”. E igual ya puedes encontrar el disco completo en cualquiera de las plataformas digitales.

Tracklist a very chilly christmas:

01. Silent Night

02. Good King Wenceslas

03. Silver Bells

04. God Rest Ye Merry Gentleman

05. Last Christmas

06. The Banister Bough (feat. Feist)

07. Jingle Bells

08. All I Want For Christmas Is You

09. In the Bleak Midwinter (feat. Jarvis Cocker)

10. Snow Is Falling In Manhattan (feat. Jarvis Cocker and Feist)

11. O Tannenbaum

12. Marie Durch Ein Dornwald Ging

13. O Come, All Ye Faithful

14. We Three Kings

15. Auld Lang Mynor

Fotos de portada vía Facebook Chilly Gonzales / Feist / Jarvis Cocker.