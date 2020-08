Jared Leto revela en Twitter que Tron está de regreso, será el protagonista bajo las órdenes de Garth Davis, director de Lion.

Jared Leto confirmó en redes sociales que protagonizará Tron 3 de Disney, producción que estará a cargo del australiano Garth Davis, director de Lion. En su declaración a través de Tiwtter, Leto dejó escapar el título de la tercera entrega, que eliminó rápidamente. Adelantó que lleva por nombre Tron: Ares, título que hace referencia al Dios Griego de la Guerra.

I’m struck with such gratitude for the opportunity to bring this movie to life, especially as both the original video game and the film affected me so deeply as a young child. The fact that I get to be a part of this new chapter is mind-blowing. pic.twitter.com/94MN6tT8Bs

— JARED LETO (@JaredLeto) August 10, 2020