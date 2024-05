Japanese Film Festival On Line Gratis

Conectate con Japón a través de su cine y descubre 23 películas y 2 series totalmente gratis en el Japanese Film Festival On Line que esté junio libera su plataforma para todas, todos, todes. Lo único que tienes que hacer es registrarte y listo.

Entre las joyas del festival encontrarás la remasterización 4K de Kimba, el León Blanco, un anime clásico basado en la obra maestra del manga de Osamu Tezuka. Para quienes desconocen Kimba; esta creación fue la que abrió paso al famoso Rey León de Disney, que para muchos no es sino un plagio a Kimba, o quizás inspiración más que directa de la obra de Osamu Tesuka. Nosotros pensamos que es un homenaje tributo de Disney al gran mangaka japonés.

Otro gran atractivo del Japanese Film Festival es una gran selección de cortometrajes de horror traídos directamente del Japan Horror Film Competition entre los que se encuentran Best Wishes to All (Mis mejores deseos para todos*) de Yûta Shimotsu.

El festival además incluye ahora dos series de televisión, con We Made a Beautiful Bouquet (Hicimos un hermoso ramo*) famosa entre la generación que llaman Z , y Baby Assassins (Jóvenes Asesinas*), película que rompió las redes sociales japonesas. Y para los amantes del foodie y la gastronomía School Meals Time Graduation (Graduación de las Comidas Escolares*) y The Zen Diary (Diario Zen*).

¡Ponte Trucha! y no te pierdas esta oportunidad de disfrutar cine y series japos, con Japanese Film Festival On Line. Entra a este LINK y crea tu cuenta usuario.

Los 23 filmes del Japanese Film Festival estarán disponibles gratis y con subtítulos en español, a partir de las 21:00h del 4 de junio y hasta las 21:00 del 18 de junio, en la plataforma del JFFO2024: https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2024/

Reconocimientos a Fundación Japón y Embajada de Japón por las gestiones para la llegada del festival a México.