El día de ayer (15 de marzo), Japanese Breakfast hizo su debut en televisión con una especial presentación en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

En la primera de dos interpretaciones que hizo, la cantante cuyo nombre real es Michelle Zauner presentó su nuevo sencillo “Be Sweet”, acompañada de algunas caras extraterrestres que aparecen en el video oficial del tema.

Mientras que para la segunda y última, Japanese Breakfast interpretó en línea “Jimmy Fallon Big!”, canción que aparece en su álbum Soft Sounds From Another Planet, lanzado en 2017.

Lo interesante de esta fue que para su interpretación, Zauner contó con la participación de una compañera de su antigua banda Little Big League, quien de hecho abandonó la agrupación para unirse a otra que “lo haría a lo grande en Jimmy Fallon”, sirviendo después como inspiración para escribir el track.

Actualmente Japanese Breakfast se encuentra preparando el lanzamiento de su nuevo material discográfico Jubilee, el cual se planea llegue a nosotros el próximo 4 de junio a través de Dead Oceans. Pre-ordenalo dando click aquí.

Te dejamos a continuación la presentación de Michelle Zauner en The Tonight Show y el tracklist de Jubilee.

Tracklist:

01. Paprika

02. Be Sweet

03. Kokomo, IN

04. Slide Tackle

05. Posing In Bondage

06. Sit

07. Savage Good Boy

08. In Hell

09. Tactics

10. Posing For Cars

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.