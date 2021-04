Japanese Breakfast inicia el día compartiendo una nueva canción de su próximo disco junto con un video dirigido por ella misma, “Posing In Bondage“.

Michelle Zauner, la artista detrás de este proyecto solista debutó como directora en el nuevo clip para su tema “Posing In Bondage“; el segundo adelanto de su próximo disco de estudio Jubilee. Este es su primer material en más de 3 años desde su pasado lanzamiento, Soft Sounds From Another Planet.

Esta rola es la segunda publicada en lo que va del año por Zauner, hace poco más de un mes pudimos escuchar “Be Sweet”; un gran primer adelanto que nos lleva por una historia de ciencia ficción, aliens y detectives, muy al estilo de los Expedientes Secretos X.

Ahora para este video Zauner se encargó de ser la realizadora, según un comunicado de prensa la canción habla de lo siguiente: “Posing in Bondage” es una balada sobre la soledad y el anhelo, una canción sobre dos personas que desean tanto conectarse pero nunca son capaces de hacerlo. Ningún lugar se sentía más solitario que una tienda vacía a la una de la madrugada. El video es en realidad un epílogo del que acompañará a nuestro próximo single, aquí presentado fuera de orden”.

El próximo álbum de Japanese Breakfast será publicado en el mes de junio y ya se anunciaron todas las fechas para que un posible tour se lleve a cabo el próximo año recorriendo varias ciudades en Estados Unidos, esperando que la situación sanitaria se haya controlado.

Crédito foto de portada: Instagram Japanese Breakfast