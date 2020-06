La actriz Janelle Monáe habló sobre lo desafiante que fue filmar su próxima película de terror ‘Antebellum’.

En esta película, la actriz y cantante interpreta a una autora que es transportada en el tiempo a una realidad en la que es una persona esclavizada.

Durante una mesa redonda en donde participaron actrices como Jennifer Aniston, Zendaya y Reese Whiterspoon, Monáe platicó estos sucesos.

Puedes ver la mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter completa a continuación:

Janelle agregó que no fue nada fácil y que incluso aceptar el papel fue bastante difícil.

Además del fuerte desafío que tuvo que afrontar al interpretar a este papel, la actriz lidió también con un envenenamiento por mercurio de un pescado que comió, y fue así que debió encontrar una manera de que esta experiencia funcionara para su arte.

Como consecuencia de esta situación, Janelle Monáe tuvo síntomas como falta de coordinación, alta ansiedad y timidez. La actriz concluyó:

La gente se me acercaba, y me disculpo ahora si usted fue una de esas personas que el año pasado se acercara a mí y quería hablar o participar en negocios o lo que sea. Simplemente no lo tenía en mí. Me convertí en una especie de reclusa.