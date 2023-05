Muy probablemente inspirada en los ambientes cinematográficos y televisivos en los que ahora se mueve, Janelle Monáe decidió convertirse en codirectora y cargar de erotismo el clip que acompaña a “Lipstick Lover”, el sencillo que antecede la llegada de un nuevo álbum.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Como una pool party atascada de besos y caricias, “Lipstick Lover” anticipa a la perfección lo que será la estética de The Age Of Pleasure, que está anunciado para aparecer el próximo 9 de junio y que será su primera entrega desde que publicara a su antecesor en 2018.

Janelle Monáe se decanta por un soul cadencioso y bañado de ritmos caribeños para acompañar a un video que alude a la calidad de imagen de aquellas películas ochenteras en las que se idealizaba a California como el paraíso del sexo. Para realizar la dirección del clip se hizo acompañar de Alan Ferguson.

No tardamos en recibir esa andanada de sexo y deseo que ha preparado la nativa de Kansas city, pues la artista ya ha revelado que The Age Of Pleasure estará conformado por catorce canciones: “Float”, “Champagne Shit”, “Black Sugar Beach”, “Phenomenal”, “Haute”, “Oh La La”, “Lipstick Lover”, “The Rush”, “The French 1975”, “Water Slide”, “Know Better”, “Paid In Pleasure”, “Only Have Eyes” y “A Dry Red”.

