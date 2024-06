Jamie xx: placer e introspección a partes iguales en “Treat Each Other Right”

Nueve años han pasado desde que Jamie xx debutara en solitario con In Colour, un espacio de tiempo que al ritmo que vivimos se antoja una eternidad; es por ello que el músico inglés se refiere a lo que ocurrido en dicho lapso de la siguiente manera: “Eventos que cambian la vida y eventos que cambian el mundo. Estas olas que todos hemos vivido juntos y solos”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Una frase perfecta para describir su segundo álbum, pues llevará por título In Waves y que está destinado para aparecer el próximo 20 de septiembre y en el que se dio vuelo con el tema de los colaboradores: comenzando por sus socios en The xx, Romy y Oliver Sim, para continuar con Honey Dijon, Robyn, The Avalanches, Kelsey Lu, Panda Bear y Oona Doherty.

Desde el primer sencillo, “Treat Each Other Right”, Jamie xx establece cuáles han sido sus intenciones: “Ha pasado un tiempo… y han pasado muchas cosas en ese tiempo. Altibajos, crecer, descubrir cosas y luego olvidarlas muchas veces. Quería hacer algo divertido, alegre e introspectivo al mismo tiempo. Los mejores momentos en una pista de baile suelen ser esos para mí”.

Allí están esos bajos gordísimos y cambios de ritmo que tanto le gustan al músico, DJ y productor londinense más el juego de voces de parecen ir y venir -tal como las olas a las que hacen referencia-. “Treat Each Other Right” ofrece una experiencia introspectiva, mientras el cuerpo no deja de moverse.

Jamie xx regresa tan emocional como siempre ha sido, pero con esa capacidad de elevar nuestro torrente sanguíneo con esas programaciones y ritmos casi celestiales.

