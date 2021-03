El cantautor británico James TW compartió el sencillo “Butterflies”, su primer lanzamiento de este año y adelanto de su próximo material discográfico.

“Butterflies” es el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de James TW, quien emergió silenciosamente y ha logrado ya ser headliners en diversas partes del mundo. Este nuevo track revolotea de un riff hipnótico y se dirige hacia confesiones en las que el músico deja ver su lado más sincero.

Con este sencillo, James nos da un primer adelanto de su nuevo material discográfico que comenzó a materializarse mientras el mundo entero se ponía en cuarentena y que él finalizaba una relación personal de seis años. “Todo lo que escribí fue sobre la ruptura”, explica el músico en un comunicado.

“Básicamente la conocí cuando tenía 15 años. Empezamos a salir un año después. Vivíamos juntos”, agregó James TW. “Honestamente estaba planeando el resto de mi vida a su alrededor. Obviamente fue un gran shock para mi sistema, así que las canciones salieron a cántaros.”

Y continuó explicando: “Quería capturar todas las diferentes emociones del después. No fue una ruptura loca, calentada y horrible. Fue lento, triste y aceptado por los dos. Incluso vivimos juntos a través de la cuarentena. Éramos mejores amigos, y eso no desapareció a pesar de que el lado romántico se desvaneció. Me dio más cierre que si estuviéramos por caminos separados inmediatamente.”

Este nuevo sencillo de James TW ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Igual no dejes de seguirlo en redes sociales que este año se vienen grandes sorpresas.

Foto de portada: Cortesía.