James Gunn estuvo interactuando con los fans en redes sociales y respondiendo a uno de ellos, el director reveló que el trabajo en The Suicide Squad está “completamente terminado”.

Todo surgió cuando a través de Twitter un fan le preguntó a Gunn lo siguiente: “¿Cuánto de esta película será lo que quieres que sea? Warner Bros. tiene un don para editar una película hasta convertirla en una mierda.”

Respondiendo a su pregunta James Gunn, quien está dirigiendo esta nuevo filme, escribió: “#TheSuicideSquad está completamente terminada y cortada y yo tomé todas las decisiones y ni una sola vez interfirieron.”

“Ellos me dieron algunas notas, usualmente eran buenas y pequeñas y yo las tomaba si así lo quería y no si no lo quería. Warner fue creativamente asombroso”, agregó.

The Suicide Squad servirá como un ligero reboot de la película original lanzada en 2016 y dirigida por David Ayer. Hasta el momento se tiene programado su estreno para el 6 de agosto de este año.

El nuevo filme dirigido por James Gunn contará con un elenco de lujo, en el que se incluye a Margot Robbie, Taika Waititi, Idris Elba, Pete Davidson, Viola Davis y John Cena. Además de que también contará con la especial participación de Sylvester Stallone.

Foto de portada tomada del Instagram de James Gunn.