James Gunn se encargó de llevar las riendas de una nueva entrega de aquel gran y extravagante grupo suicida de villanos pertenecientes al DCEU, pero una pregunta ha sonado mucho en internet: ¿dónde está el Joker?

Recordemos que aunque esta película mantiene algunos de los personajes vistos en la primera entrega no se trata de una secuela directa a los acontecimientos vistos en el trabajo de David Ayer; pues según se anunció hace tiempo, The suicide squad solamente es la interpretación de James sobre este grupo de personajes.

Pero aun con esta declaración, en internet ha surgido la duda de porqué no se llevó a Jared Leto a esta segunda parte, ya que varios consideran que su personaje ocupa un rol importante en este grupo paramilitar, algo que James no ve de la mima forma.

Durante una charla con el New york times, Gunn aclaró que en ningún momento le pasó por la cabeza reclutar a Leto para que continuara con su papel de Joker en esta cinta: “Simplemente no sé por qué Joker estaría en The suicide squad“, dijo. “No sería útil en ese tipo de situación de guerra”.

Añadió: “Cuando Warner bros. dijo que querían que hiciera esto, vi la primera película por primera vez, los llamé y les dije: ‘¿Qué tengo que ocultar de esta película?’ Y dijeron: ‘Nada.'” Por fortuna, parece que en esta ocasión el estudio responsable no metió mucha mano al trabajo de James, algo que suele ser un problema grande con Warner bros.

The suicide squad llegará a los cines el 28 de julio.

Crédito foto de portada: Warner bros.