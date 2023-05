James Gunn quería eliminar a Gamora en ‘Guardianes de la galaxia vol. 2’

En una reciente entrevista con ComicBook.com, James Gunn habló sobre su plan original para el personaje de Saldaña y explicó que los ejecutivos de Marvel, Kevin Feige y Louis D’Esposito, fueron quienes lo hicieron cambiar de opinión. “Gamora casi muere en el vol. 2”, dijo el director.

“Desde el principio supe que Zoe sólo quería interpretar al personaje durante ciertos años, y ha sido muy honesta al decir que llegó a su fin [después de esto]. Entonces iba a hacer que ella muriera. Pensé que ella era la que se iba a sacrificar, y Quill iba a aprender sobre sí mismo a diferencia de la segunda película”, agregó James Gunn.

“Kevin [Feige] y Lou [D’Esposito] me disuadieron, y luego simplemente no funcionó tan bien. No se sentía bien, se sentía mucho mejor ir a donde se dirigía en esa película. Eso parecía lo correcto para la historia”, continuó.

En Guardianes de la Galaxia vol. 2, Yondu (Michael Rooker) se sacrifica para salvar a Peter Quill (Chris Pratt). Hablando sobre su muerte, James Gunn dijo que tenía “miedo” de matar a Yondu porque Rooker es un amigo cercano, “pero ahí fue donde la historia progresó naturalmente”.