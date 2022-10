Se ha confirmado que James Gunn, director Guardianes de la Galaxia y The suicide squad, será el co-presidente y director ejecutivo de DC Studios.

De acuerdo con Consequence of Sound, el cineasta se dividirá las responsabilidades con Peter Safran, un veterano gerente de talentos convertido en productor que además de trabajar en películas de DC como Shazam! y Aquaman, ayudó a construir el universo de Conjuring. Los reportes apuntan a que James Gunn se encargará de la parte creativa, mientras que Safran estará al mando de los elementos comerciales y de producción.

Respecto a esto, en un comunicado, James Gunn y Peter Safran comentaron: “Nos sentimos honrados de ser los administradores de estos personajes de DC que amamos desde que éramos niños. Esperamos colaborar con los escritores, directores y actores más talentosos del mundo para crear un universo integrado de múltiples capas que aún permita la expresión individual de los artistas involucrados. Nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de personajes de DC únicamente es igualado por nuestro compromiso con la maravilla de la posibilidad humana que estos personajes representan”.

“DC tiene algunos de los personajes más entretenidos, poderosos e icónicos del mundo y estoy encantado de que los talentos singulares y complementarios de James y Peter se unan a nuestro equipo de clase mundial y supervisen la dirección creativa del Universo DC. Sus décadas de experiencia en el cine, sus estrechos vínculos con la comunidad creativa y su trayectoria comprobada que emociona a los fanáticos de los superhéroes en todo el mundo los califican de manera única para desarrollar una estrategia a largo plazo en el cine, la televisión y la animación, y llevar esta icónica franquicia al más alto nivel de narración creativa”, comentó David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery.

James Gunn y Safran comenzarán a trabajar de manera oficial en DC el próximo primero de noviembre. Aún no está del todo claro que tan involucrados estarán en los proyectos que ya se encuentran en desarrollo, como The Batman de Matt Reeves, aunque es un hecho que no participarán en la secuela del Joker de Todd Phillips.

Foto de portada tomada del Facebook del cineasta.