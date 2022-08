A unas horas de haber anunciado su regreso al cine, James Franco ha sido fuertemente criticado por tomar el papel de Fidel Castro en una nueva película biográfica.

Recientemente se confirmó el cineasta español Miguel Bardem realizará un largometraje titulado Alina of Cuba, que seguirá la historia real del líder y activista social que lideró la revolución cubana en la década de 1950. Sin embargo, la noticia desató polémica porque Franco, de ascendencia latina-portuguesa, fue seleccionado para interpretar a Castro en vez de darle la oportunidad a un latino nativo.

A través de su cuenta de Instagram, el actor John Leguizamo, que en distintas ocasiones ha hablado de la falta de oportunidades para actores latinos en Hollywood, fue quien abrió la conversación. El también actor aseguró que no tiene nada en contra de James Franco, sino con el hecho de que se le haya arrebatado la oportunidad a actores de raíces latinas, más específicamente cubanos.

“¿Cómo es que esto todavía sucede? ¿Cómo es que Hollywood nos excluye al mismo tiempo que se roba nuestras historias? No más apropiación, Hollywood y plataformas de streaming. Boicot. Esto es una mierda. Además, es una historia realmente difícil de contar sin engrandecerlo, lo que estaría mal. No tengo un problema con Franco, pero él no es latino”, escribió John Leguizamo.

Por otro lado, la misma hija ilegítima de Fidel Castro, Alina Fernández, que está a bordo del proyecto, ha dado su total aprobación a la participación de James Franco, según lo señaló John Martinez O’Felan, el principal productor creativo de la película. “La orden original era encontrar un actor que tuviera un parecido físico al Castroreal para irlo construyendo”, comentó.

Alina Of Cuba marcará el regreso de Franco a la industria cinematográfica, ya que el actor decidió alejarse un poco tras la serie de acusaciones de acoso sexual que hubo en su contra a inicios de 2018.