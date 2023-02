James Cameron quiere hacer una película sobre los bombardeos de Hiroshima

Tras el estreno de Avatar 2: The way of water, el cineasta ha compartido un poco de los planes que tiene a futuro, entre los que se incluye una adaptación cinematográfica de la novela El último tren de Hiroshima del autor Charles R. Pellegrino. El filme se enfocará en los bombardeos que tuvieron lugar en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

“Vivimos en un mundo más precario de lo que pensábamos… Creo que la película de Hiroshima sería tan oportuna como siempre, si no más. Le recuerda a la gente lo que realmente hacen estas armas cuando se usan contra objetivos humanos”, explicó James Cameron en entrevista con LA Times.

Según reveló el director, el largometraje será un tipo de drama que a través de relatos detallados sumergirá al espectador en el histórico acontecimiento. Titulado El último tren de Hiroshima: Los sobrevivientes miran hacia atrás, el largometraje de James Cameron podría arrancar su producción antes del estreno de la cuarta película de Avatar.

Esta no es a primera vez que James Cameron muestra su interés por llevar la historia de Hiroshima a la pantalla grande. En 2010, cuando entrevistó a Tsutomu Yamaguchi, el único sobreviviente conocido de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, mencionó algo al respecto, sin embargo, tras la muerte de Yamaguchi, decidió archivar el proyecto para dedicarse completamente a la saga de los na’vi.