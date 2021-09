Si las cosas continúan como hasta ahora, este otoño por fin podremos ver 007: No time to die y para que vayas calentando motores se ha liberado un nuevo avance.

Según se deja ver en este tráiler, No time die promete ser un filme que cumpla con todas las características de la saga: intensos tiroteos, autos a máxima velocidad y por supuesto, mucha acción. Sin mencionar que incluye una feroz bienvenida a Rami Malek en el papel del villano Safin.

Los ojos del mundo entero están puestos en este largometraje y no es para menos, ya que más allá de que la larga espera tiene a todos ansiosos, No time to die marca el fin de la era de Daniel Craig como James Bond. Así es, después de siete películas el actor le dice adiós al traje del tan querido agente secreto.

Inicialmente, el lanzamiento de esta nueva entrega de la franquicia estaba programado para realizarse a mitades del año pasado. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19, No time to die sufrió un sinfín de retrasos, hasta que finalmente se confirmó que se estrenará en salas de cine el próximo 8 de octubre.

El largometraje estuvo bajo la dirección de Cary Joji Fukunaga. Mientras que su elenco se complementa con las actuaciones de Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik y Billy Magnussen.

Échale un vistazo al tráiler final:

Foto de portada tomada del Facebook de la película.