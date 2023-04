La directora de casting de ‘James Bond’ dijo que los actores jóvenes no son capaces de interpretar al 007

En una reciente entrevista con RadioTimes.com, McWilliams, quien ha sido directora de casting de la franquicia desde 1991, explicó por qué los actores jóvenes no fueron una opción durante las audiciones para Casino royale en 2006. “Cuando comenzamos, era una sensación ligeramente diferente”, dijo.

“Observamos a muchos actores más jóvenes, y simplemente no creo que tuvieran la seriedad, no tenían la experiencia, no tenían la capacidad mental para asumirlo, porque no es sólo un papel, están asumiendo una gran responsabilidad. Así que borramos esa idea, volvimos a la mesa de dibujo y empezamos de nuevo”, continuó Debbie.

Aunque los actores jóvenes pueden estar descartados para reemplazar a Daniel Craig en James Bond, Debbie ha asegurado que esto no significa que necesariamente requieran de una estrella de cine establecida. “Timothy Dalton era conocido, pero en realidad era conocido como un actor de Shakespeare. Pierce [Brosnan] era conocido, pero eso era básicamente por la televisión. Roger Moore era conocido por la televisión. Sean Connery no era [conocido], nadie había oído hablar de él”, explicó.

Y agregó: “Cierta audiencia había oído hablar de Daniel Craig, pero mucho más del tipo de audiencia del cine independiente. En realidad, no había hecho ninguna gran película comercial: [la película de 2004] Layer cake, supongo que fue la más popular de las cosas que había hecho antes de Bond, pero no era un actor muy conocido”.