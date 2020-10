En estos últimos meses James Blake nos ha tenido vueltos locos entre tanto misterio sobre nueva música. Y ahora sí ya está más que confirmado que próximamente lanzará un nuevo EP.

Inicialmente el músico publicó unas Instagram Stories en las que aparecía dos números telefónicos, uno de Reino Unido y otro para Estados Unidos. Al marcar una voz automática te mandaba directamente a beforeep.com en donde aparecía un temporizador en cuenta regresiva al día miércoles 14 de octubre.

Y tras esto, ayer por la tarde, James Blake finalmente confirmó la noticia y reveló todos los detalles a través de sus redes sociales. El EP ha sido titulado Before y tal y como lo marcaba el temporizador, verá a luz el día de mañana (14 de octubre).

Éste únicamente estará conformado por cuatro canciones: “I Keep Calling”, “Before”, “Do You Ever” y “Summer Of Now”. Además de que también compartió el artwork, te lo dejamos a continuación:

Y por si esto fuera poco, James Blake también anunció que para celebrarlo estará realizando un Boiler Room DJ set en línea el próximo viernes 16 de octubre a las 4:00 p.m. (hora Ciudad de México).

Tanto la RSVP para la transmisión del Boiler Room como la pre-orden del EP Before ya los puedes hacer dando click aquí.

Así que ya sabes, esta semana Blake será toda la dosis de felicidad que necesitabas. Igual no dejes de seguir al pendiente que en estos días anda más imparable que nunca y en cualquier momento podría sorprendernos de nuevo.

