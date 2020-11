James Blake apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para interpretar una versión muy especial de la canción de Frank Ocean “Godspeed” mientras estaba en un piano al aire libre.

Blake no es ajeno a compartir un maravilloso cover y amoldarlo a su sonido. Durante el inicio de la pandemia, James se mantuvo ocupado con varias transmisiones en vivo llenas de asombrosos covers. Algunas de las otras canciones que ha tocado anteriormente incluyen “Come as you are” de Nirvana, “Atmosphere” de Joy Divison, “When the party’s over” de Billie Eilish, “No surprises” de Radiohead y “A case of you” de Joni Mitchell.

Ha sido un año ajetreado para el cantante, que acaba de lanzar su nuevo EP de cuatro canciones Before. Este surgió como resultado de las dos nuevas canciones que compartió a principios de este año, “You’re too precious” y “Are you even real”.

Blake optó por no hacer un disco de larga duración durante la pandemia, ya que pensó que era un momento extraño para lanzar música y, en cambio, les dio a sus fans el regalo de un EP de cuatro pistas. Este verano le dijo a Zane Lowe de Beats 1: “Es un momento extraño para lanzar música en términos de un disco, creo que, en cuanto a la industria, es un momento extraño. Realmente no sé lo que está arriba o abajo “.

Frank Ocean comparte sus dos nuevas canciones “Dear April” y “Cayendo”

También recientemente unió fuerzas con Slowthai y Mount Kimbie en la conmovedora “Feel Away”, la producción de la canción desbloquea lo mejor del rapero al proporcionar un ritmo hermoso y más lento que se adapta perfectamente a Slowthai mientras Blake brindó una pizca de su magia en la pista.

Ve el video de la presentación acá abajo: