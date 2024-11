James Blake y la belleza de “Like The end” para esperar al colapso

Dejo correr “Like The End”, la más reciente composición del inglés James Blake y el milagro del arte lo inunda todo; se trata de una canción melancólica a propósito del sacudido mundo actual, pero hecha a partir de una mezcla de belleza y melancolía, es por ello que de inmediato caigo en una frase del escritor Milan Kundera: “Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo a las leyes de la belleza, aún en momentos de más profunda desesperación”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En el momento en que apareció la canción fue acompañada de la imagen de la mega esfera de Las Vegas en llamas, pero con una proyección de una amarilla happy face inmensa invadiendo toda la superficie… más tarde terminó teniendo a un perro sorprendido completamente por no entender de qué va un robot.

El planeta no atraviesa por su mejor momento -un demente megalómano regresará a la Casa Blanca- y es por ello que el músico, que también es un tecladista virtuoso, canta: “But doesn’t it feel like the end?/ Something’s coming for us/ And maybe we’re not prepared/ That this might only be day one/ But doesn’t it feel like the end?”.

Todo indica que algún colapso es inminente, aunque el arte musical se regodea en ello para obtener una sensación tan bella que se acerca a lo sublime en “Like The End”.

Esta canción ha comenzado a esparcirse por doquier y construir su propia historia junto a unos cuántos días de que James Blake llegue al Auditorio Blackberry de la Ciudad de México; el próximo 26 de noviembre esta sala capitalina se llenará de esa música tristeliz y lóbrega que logra que nos preguntemos repetidamente si somos conscientes de que el final está cerca.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #51: ‘suaves son los días’ soñando con Marte