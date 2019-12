James Blake le hizo un cover a “Barbie Girl” de Aqua. No estás soñando, el músico y productor aprovechó la última fecha de su gira Solo Piano para presentar su propia versión de una de las canciones emblema de los plásticos años noventa.

Esto sucedió en el concierto del músico en Brooklyn y sí, su público tuvo que romper la solemnidad y soltar un par de carcajadas cuando James Blake decidió tocar este cover. La magia de estos conciertos ha consistido en escuchar las canciones del compositor en total oscuridad.

James Blake se ha dedicado a hacerle arreglos a todos sus temas para tocarlos en un espectacular piano de cola que nos recuerda que este artista no se anda con juegos. “when the party’s over” de Billie Eilish también ha sido escuchada en estos shows.

Lo mejor del asunto es que este cover consagrará a la canción de los noventa como uno de los himnos de nuestra infancia. No mientas, tú también tenías el disco de Aqua y lo traías para todos lados con tu Discman percudido de tanto uso.

Puedes sumergirte en toda la magia plástica de este nuevo cover a continuación. ¿Nos quedamos con la versión etérea de “Barbie Girl” o con la chicolea de los noventa? La decisión está en tus manos.