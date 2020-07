James Blake se ha encontrado muy activo en estos días de cuarentena con una serie de covers que ha estado realizando. Y ahora ya también está por lanzar nueva música original.

Desde el pasado domingo (5 de julio) Blake nos comenzó a dar pistas de este próximo lanzamiento a través de su cuenta de Twitter, en donde aprovechó la nueva opción de tuitear con audio para publicar 20 segundos de este track, sin dar más detalles.

Finalmente, James ya confirmó que sí está por estrenar una nueva canción que llevará por nombre Are You Even Real?. La cual fue producida por él mismo y la co-escribió junto con Starrah y Ali Tamposi. Mientras que el artwork corrió a cargo de Josh Stadlen.

Además de que según mencionó, el track fue realizado entre los Pulse Studios de Burbank, California, su casa en Los Ángeles y Electric Lady en Nueva York. Y anunció que el lanzamiento oficial de Are You Even Real? será mañana (8 de julio).

‘Are You Even Real?’ – out on the 8th July Co-written by @iStarrah and @alitamposi ❤️ pic.twitter.com/M0V43d2ZAI — James Blake (@jamesblake) July 6, 2020

Apenas en abril, James Blake ya también había estrenado el sencillo You’re Too Precious, la primera música que lanza desde 2019 que publicó su álbum Assume Form. Sin embargo, aún no se ha dicho si estos dos últimos sencillos formarán parte de un nuevo material discográfico.

Igual no dejes de mantenerte al pendiente de sus redes sociales y los increíbles covers que ha realizado. El último fue del éxito de Nirvana, Come As You Are.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.