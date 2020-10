Dándole seguimiento a la serie de sencillos que últimamente nos ha compartido, Jake Bugg regresó con uno nuevo titulado “All I Need”, estrenado hoy durante el programa de Annie Mac de la BBC Radio 1.

En este nuevo track, Bugg se abre en cuanto al tema de la época moderna y el mundo tecnológico, en el que está haciendo su mejor intento por encajar. “Call me cynical, but original/ Trying to fit into a world that’s so digital”, se le escucha cantar.

“All I Need” viene con un poderoso y enérgico sonido, además de que el coro que se le une le agrega un toque de entusiasmo motivador. Su estreno posteriormente fue acompañado por un videoclip a blanco y negro.

Este track se le une a “Kiss Like The Sun” y “Saviours Of The City” como los primeros adelantos que nos da Jake Bugg de un nuevo material discográfico que ya viene en camino. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el álbum, pero en un inicio se dijo que se planea vea luz este año.

Igual se confirmó que para esta nueva producción, el cantante británico está trabajando con Andrew Watt.

Por el momento sólo queda esperar y estar atentos, porque por lo visto en cualquier momento Jake Bugg puede soltar la bomba.

Te dejamos a continuación el video de “All I Need”. Y también ya puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.