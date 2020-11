Jade Bird ha regresado con su nueva canción “Headstart”, la primera música nueva de la cantautora británica en más de un año.

Después de una gira que duro un año por su álbum debut homónimo Jade Bird y de trabajar con cantautores estadounidenses como Jason Isbell, Sheryl Crow y Brandi Carlile, Bird entró en los estudios RCA de Nashville para grabar “Headstart” con el increíble productor Dave Cobb.

“Headstart surgió de un viaje que hice al norte del estado de Nueva York a principios de año. Estando allí, inmediatamente volví a la magia y la inspiración de crear el primer álbum ”, comentó Jade sobre su nuevo sencillo.

“Es una canción bastante alegre, sobre que le gusta alguien que simplemente no puede ver las señales, pero más que eso, liberarla se siente como una forma de dar un poco de alegría al final del año. Me parece una comunidad y me dan ganas de cantar de nuevo “.

El álbum debut homónimo de Bird, con los sencillos “Uh Huh” y “Lottery”, llegó en abril de 2019. Desde entonces, apareció en el dueto de Brent Cobb “Feet Off the Ground”; Brent es primo del productor de “Headstart” Dave, quien también produjo ese dúo.