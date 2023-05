Jackie Chan podría aparecer en la nueva película de ‘Karate kid’

Jonathan Entwistle, conocido por The end of the f***ing world, y Sony Pictures de encuentran desarrollando una nueva entrega de la popular franquicia Karate kid. Si bien aún hay pocos detalles al respecto, el día de hoy se reveló que Jackie Chan está en negociaciones para unirse al proyecto.

El actor debuto en Karate kid con la versión de 2010 protagonizada por el hijo de Will Smith, Jaden Smith. En el filme, Jackie Chan interpretó al Sr. Han, un maestro de kung fu que se convierte en el mentor de un niño de 12 años de edad y, según se señaló, regresaría a la nueva película con este mismo papel.

Originalmente, cuando Sony Pictures anunció el largometraje, se tenía planeado que llegara a las salas de cine el 7 de junio de 2024. Sin embargo, esta sería una de las tantas producciones que podrían retrasar su estreno por la huelga de escritores.

Esperamos pronto tener más detalles al respecto.