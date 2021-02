Bam Margera ha sido eliminado de Jackass 4 y ahora le pide a los fans de la franquicia realizar un boicot contra la nueva película.

De acuerdo con TMZ, el día de ayer (11 de febrero) Margera subió una serie de Instagram Stories, las cuales ya han sido eliminadas, afirmando que había sido despedido de Jackass 4, película que se estrenará en septiembre de este año.

“¿A quién diablos le importa si estoy borracho como el infierno?”, dijo Bam Margera en uno de los clips. “Jackass me ha hecho pasar por el infierno sobre ruedas durante un año y medio.”

“Les escribí tantas ideas, y si no estoy en la película y ellos usan mis ideas, ¿cómo crees que me hará sentir? Lo último que quiero hacer es estar en un tribunal con Jeff Tremaine [director de Jackass 4], yo lo amo”, continuó.

Y por último, procedió a pedirle a sus fans no ir a ver la película: “Pero joder, ¿no estoy en Jackass 4? Si alguien se preocupa por mí, no vayan a ver su película, porque haré la mía a mi maldita forma si me vengas con un dólar. Jackass lo era todo para mí.”

Hasta el momento Paramount Pictures, quien está lanzando este nuevo filme, no ha hecho ninguna declaración respecto al tema. Sin embargo, según informó Screen Rant, la participación de Bam Margera en la película dependía de si se mantenía sobrio durante la producción.

En los últimos años, Margera ha luchado contra la adicción al alcohol y las drogas. La última vez que entró a rehabilitación fue en 2019.

Foto de portada tomada del Instagram de Bam Margera.