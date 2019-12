El crew más loco de todo el mundo está de regreso y tendrá una nueva película en 2021. Así es, Johnny Knoxville y compañía regresan a la pantalla grande a causar más problemas que nunca.

El programa con los retos y los participantes más extremos es sin duda alguna Jackass. Ahora, y después de varias películas, la cuarta entrega ya está confirmada y llegará el próximo 2021.

La serie original de Jackass también era original de MTV y contó con 3 temporadas que duró desde el 2000 hasta el 2002 y con 3 diferentes películas. Dichas películas llevaron los retos a otro nivel, incluyendo sketches aún más divertidos y dolorosos a la pantalla grande.

Hasta ahora no se han revelado detalles mayores sobre la trama de la cuarta película de Jackass. Sabemos que los retos, la asquerosidad, la sangre y el dolor no faltarán, sólo esperemos que no haya ningún muerto.

Jackass 4 se estrenará en marzo de 2021 y rendirá homenaje a Ryan Dunn, quien falleció en 2011.