Jack White continúa preparando terreno para su próximo material discográfico, ahora con “If I die tomorrow”.

El próximo 22 de junio el músico lanzará su nuevo disco Entering heaven alive y como adelanto, el día de hoy compartió este nuevo sencillo acompañado de su respectivo video musical. “If I die tomorrow” viene con un nostálgico rasgueo de guitarra mientras Jack White se cuestiona que sucederá una vez que él ya no esté.

En la parte del clip de la canción, encontramos a Jack caminando en medio de un bosque cubierto de nieve lleno de misteriosos personajes. De nueva cuenta, el visual mantiene una paleta de colores desteñida en tonos azulados, misma que el ex líder de The White Stripes ha adoptado en sus últimos materiales.

Entering heaven alive llegará tan sólo dos meses después del estreno de Fear of the dawn. El disco se lanzará a través del sello de Jack White Third Man Records y ya puedes pre-ordenarlo en diferentes formatos dando click aquí.

Recuerda que este año Jack White visitará nuestro país, parte del Festival Coordenada, en Guadalajara, Jalisco. Travis, Airbag, Caifanes, Polo & Pan, Trueno, Sen Senra, Cat Power y Camilo Séptimo son algunos de los talentos que también se presentarán en el evento que tendrá lugar en el Valle VFG el 7 y 8 de octubre.

La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 9 y 10 de junio, mientras que la venta general de boletos arrancará al día siguiente a través de la red Ticketmaster.

Foto de portada: Cortesía.

