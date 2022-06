Jack White ha confirmado que este año visitará México para dar un concierto, parte de su The Supply Chain Issues Tour.

Además de ser headliner del Festival Coordenada en Guadalajara, el miembro fundador de The White Stripes también realizará una parada en la Ciudad de México para presentar Fear of the down y su disco que está próximo a salir, Entering heaven alive. Pero esa no es la única sorpresa, ya que Cat Power se le unirá como invitada especial.

La cita para este tremendo show será el domingo 9 de octubre en las instalaciones del Pepsi Center WTC. La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 22 y 23 de junio, mientras que la venta general arrancará al día siguiente a través del sitio web de Ticketmaster, o bien, en las taquillas del recinto.

Como te lo mencionamos arriba, Jack White también se presentará en Guadalajara como headliner del Coordenada 2022, en donde comparte cartel con talentos como Airbag, Love Of Lesbian, Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, Travis, Polo & Pan, Bratty, Camilo Séptimo y Trueno. En caso de que te acomode más ir a su show de allá, ya puedes conseguir tus tickets en la red Ticketmaster.

Recuerda que el próximo disco solista de Jack White, Entering heaven alive, se estrenará el 22 de julio de 2022. Acá te dejamos un primer adelanto:

Foto de portada tomada del Facebook de los artistas.

JACK WHITE COMPARTE ADELANTO DE SU PRÓXIMO ÁLBUM