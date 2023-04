Los 4 momentos más épicos de Jack Black en la pantalla grande

Para aquellos que no estén familiarizados con Jack Black, es un actor, comediante y músico estadounidense que ha sido aclamado por sus talentos en la actuación y la música. Nacido en Santa Mónica, California, en 1969, Black comenzó su carrera en la actuación en la década de 1990 y se hizo famoso por sus papeles en películas como High Fidelity, Shallow Hal y Nacho Libre. Como músico, Black es el vocalista y guitarrista del dúo cómico de rock Tenacious D, que se formó en 1994 y ha lanzado varios álbumes exitosamente. Con una carrera en constante evolución, Jack Black sigue sorprendiendo a sus fans con su versatilidad y momentos icónicos como los que te presentamos a continuación.

“Kickapoo” (The Pick of Destiny, 2006)

En esta escena vemos cómo un joven Jack Black emprende su misión para formar a el dúo cómico de rock Tenacious D con Kyle Gass, y juntos buscan el objeto sagrado para convertirse en la mejor banda de rock del mundo. “Kickapoo” es una canción épica de rock & roll que cuenta la historia de un joven que se rebela contra su padre ultra religioso para perseguir su sueño de volverse un verdadero rockstar. Con su estilo cómico y emocionante, esta joya se ha convertido en un clásico de Tenacious D y uno de los mejores momentos musicales en la trayectoria JB en la pantalla grande.

“School Of Rock” (The School of Rock, 2003)

¿Quién no recuerda a Dewey Finn, el profesor de música que forma una banda de rock con sus alumnos? Esta película claramente dirigida a pequeños pubertos, y sus respectivos progenitores chavo rucos, fue todo un éxito que catapultó a Jack Black a la fama. Con su carisma y habilidades en el escenario, Black dio vida a este personaje memorable que sin duda ayudó a que varixs jovencitxs soñaran con convertirse en estrellas de rock.

“Encarnación” (Nacho Libre, 2006)

Esta vez, JB interpreta a un luchador enmascarado llamado Nacho que persigue su sueño de convertirse en una leyenda del ring. Este tema mezcla la personalidad de Black con un ligero guiño paradójico a la música regional mexicana con una letra divertida y pegadiza que, según algunas personas, muy posiblemente influyó a Miley Cyrus en su canción de “Flower”. Pero dejemos que eso lo decidas tú. Acá te sumamos el supuesto vínculo entre dichas rolas.

“Beelzeboss” (The Pick of Destiny, 2006)

He aquí una canción épica que cuenta la historia de una batalla musical entre Tenacious D y el mismísimo diablo. La canción presenta un solo de guitarra increíble y un final emocionante que incluye una aparición especial de Dave Grohl de Foo Fighters como Belzebub. Con su combinación de humor y clichés satánicos hilarantes, “Beelzeboss” es un monumento musical memorable para los amantes de la leyenda más oscura detrás de la historia del rock & roll y las consecuencias de venderle el ama al diablo a cambio del estrellato asegurado por el camino fácil.

“Peaches” (The Super Mario Bros. Movie, 2023)

En definitiva, la pasión de Jack Black por la música ha dejado una huella inolvidable en el cine y ha inspirado a muchas personas a perseguir sus sueños musicales. Desde su energía contagiosa hasta sus épicas batallas musicales, cada momento musical en la pantalla grande con Jack Black es una verdadera obra maestra que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Prueba de ello es su sensacional y adictiva composición y ejecución de “Peaches”, tema que ha vuelto viral al regreso de los hermanos Mario al cine, y que por cierto, obviamente nos inspiró para redactar este recuento.

FOTO: E. CHARBONNEAU/WIREIMAGE / GETTY IMAGES