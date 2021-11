Nadie puede culpar a una persona que se haya sumido en un parón total durante la pandemia; cada quien tendrá sus razones y causas, pero hay otros que maximizan los momentos de quiebre en su favor y uno de ellos es el músico finlandés Jaakko Eino Kalevi. Basta echar una mirada a su 2021.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En febrero, apareció Banane Bleue (Domino), el álbum más reciente de Frànçois & The Atlas Mountains y en el que funge como productor. Luego se publicaron sus remixes para Perfume Genius y Ultraflex, para rematar en mayo, cuando montó un concierto desde una colina en la que se veía todo el esplendor de Atenas, ciudad a la que se fue a residir.

Y en punto seguro se preguntó: ¿y ahora qué hago? Fue entonces que Jaakko Eino Kalevi echó mano de su tecnología vintage, de su visión para retorcer al pop tradicional y su amplitud de gustos e intereses para con todo ello elegir una exitosa canción de Anastacia, que sonó mucho en el 2004.

Es así que llega “Left Outside Alone”, grabada también este mismo año en la capital griega y que cuenta con una mezcla de Mike Lindsay (que trabaja con los folktrónicos ingleses de Tunng). Y desde los primeros segundos se deja venir esa andanada de sintetizadores que tanto le gustan a Jaakko Eino Kalevi.

En esta versión de “Left Outside Alone” el ritmo se vuelve casi motorik, aunque con ciertos redobles que lo interrumpen, mientras que en la voz hay cierta reminiscencia del estilo vocal de David Bowie.

Se trata de una recreación retrofuturista de “Left Outside Alone” y de la que el propio Jaakko Eino Kalevi cuenta el motivo de retomarla y darle la vuelta: “El invierno pasado teníamos un proyecto para revisar y evaluar arte de mediados de los 2000s que incluyó ver todos los episodios del reality show Rock of Love, que sigue a Bret Michaels de Poison en la búsqueda del amor real. No me importan los reality shows de TV pero este fue divertido. Ahí fue dónde me encontré con ‘Left Outside Alone’ de nuevo.

Conocía la canción desde que salió y nunca pensé mucho en ella, pero de alguna manera me habló. Pensé que podría hacer algo con ella. Me gustó la melodía del coro y está bien ser un poco dramático de vez en cuando. Cambiamos la canción bastante. Los versos eran muy rápidos así que dejé algunas palabras fuera y la canté a media velocidad. Agregué un solo salvaje de sintetizador como clímax.”

