J.J Abrams ha estado en la mira de los fanáticos de Superman, ya que con la reciente confirmación de una nueva producción del kryptoniano con J.J. involucrado se cree que el cineasta comenzará a dirigir futuras películas de estos héroes.

Abrams ha trabajado durante varios años creando grandes historias de ciencia ficción, tal como toda la saga actual de Star trek en la pantalla grande y en algunas cintas de Star wars; sin embargo el director reconoció que no está interesado en realizar cintas sobre superhéroes.

Recientemente se anunció un nuevo filme de Superman que estará bajo la producción de J.J. y su estudio Bad robot, además se tiene a Ta-Nehisi Coates en la parte del guion y se buscará trabajar una nueva historia de Clark Kent pero con un actor afroamericano. Hasta el momento no hay director pero Warner Bros. quiere que el realizador sea de esta misma descendencia.

Con toda esta situación el medio Collider hablo con Abrams y le preguntaron si estaría interesado en trabajar en alguna película de esta índole en el futuro, a lo que respondió con lo siguiente: “Sé que Hollywood es un lugar donde solía ser que la gente se inspiraba en algo que veía o en una película vieja o en un programa o algo y pensaba, ‘Oh, aquí está mi respuesta a eso. Aquí hay una versión de eso “.

“Me siento como alguien que comenzó a escribir en televisión y a contar historias originales en películas y en TV, es algo que realmente extraño. Las pocas cosas en las que estoy trabajando ahora, como escritor, son ideas originales. Siento que, como director, realmente me encantaría que mis próximos proyectos fueran cosas que no me preexistían necesariamente”, concluyó.

Crédito foto de portada: Shutterstock