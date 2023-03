j-hope de BTS estrena canción con J. Cole

Antes de comenzar con el proceso para realizar su servicio militar, j-hope se dio el chance de explorar su creatividad fuera de BTS. Gracias a esto, el cantante coreano ha encontrado nuevas oportunidades y una de ellas, fue la de poder trabajar con uno de sus más grandes ídolos: J. Cole.

El resultado de esta inesperada unión es “on the street”, una canción en la que j-hope juega con un hip-hop con toques de lo-fi, mientras que J. Cole entra en acción con un par de versos de rap. La melodía es bastante acogedora con ambos artistas uniéndose armoniosamente, a la par, su letra la convierte en una pieza esperanzadora.

Respecto a este tema, en un comunicado j-hope explicó: “Expresa genuinamente mi profundo aprecio por los fanáticos que han caminado conmigo todo el tiempo y mis deseos de retribuirlos, acompañándolos en este viaje con música esperanzadora”.

“on the street” llega luego de que el documental In the box mostrara cómo el integrante de BTS y J. Cole se conocieron en el backstage de Lollapalooza, en Chicago. El largometraje lo puedes encontrar en la plataforma Disney Plus.

Checa a continuación el video oficial de esta gran colaboración: