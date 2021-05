J. Cole ha revelado todos los detalles sobre su nuevo material discográfico, The off season, el cual llegará la próxima semana.

La noticia fue revelada por el rapero con un post en su cuenta de Instagram, en la que además de confirmar el título del álbum, compartió el artwork y anunció que su estreno está programado para el próximo 14 de mayo. “Sólo sepan que esto estuvo años trabajándose”, escribió.

Este disco de J. Cole ha tenido a todos en intriga desde hace algunos años. Primero en 2018, se estuvo hablando principalmente del título, con especulaciones de que sería The fall off, esto debido a que la canción que cierra su disco antecesor, KOD, se llamó “1985 (Intro to the fall off)”.

En agosto de ese mismo año, el rapero volvió a alborotar a todos cuando en la descripción del video de YouTube de “Album of the year – Freestyle” apareció un mensaje que decía: “The off season llegará pronto… Todos los caminos conducen a The fall off.”

Además de que también en diciembre de 2020 dio unas misteriosas señales sobre el disco, el cual será el primero que tendremos de J. Cole desde que en 2018 lanzó KOD.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.